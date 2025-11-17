テレ東のドラマ『略奪奪婚』(毎週火曜24:30〜25:00)が、2026年1月6日にスタートする。伊藤健太郎、内田理央、中村ゆりか○山田芽衣氏による同名作を実写ドラマ化2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた、山田芽衣氏による同名作を実写ドラマ化。長年の交際を経て結婚したものの、子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身