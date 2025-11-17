この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。 ■これまでのあらすじワンオペ育児に追われる妻は、夫のスマホに届いた女性「サオリ」からのメッセージを見てしまう。裏切りを疑いながらも離婚の覚悟を決めきれず、心身ともに限界へ。ある日妻はついに夫が目を離した隙にスマホを確認。そこには疑いようのない証拠が