ビットコイン5月以来の低水準、年初来30％の上昇全て帳消し ビットコイン（ドル）(NY時間17:30) １ビットコイン＝93581.75（-1631.12-1.71%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間17:30) １ビットコイン＝14467739（-251926-1.71%） ※円はドル円相場からの計算値