朝のドル円は１５４円５０銭台、海外市場でいったん下げるも戻す＝東京為替 ドル円は週末前の調整もあってNY午前に１５４円台後半から１５３円６２銭まで下げる展開も、下げ一服後は買いが入り、下げ分をいったん解消する動きを見せた。１５５円手前の売りが意識され１５４円７０銭台から１５４円５０銭台に落として週の取引を終え、週明けも同水準での推移。 USDJPY154.54