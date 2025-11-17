かつては高級繁華街だった明洞に数多くあったオーダースーツ店ですが、今は数えるほどしか残っていません（イラスト：堀江 篤史）たった1人との会話が、世界の見え方を変えることがあるーー。連載「80億分の1コマ」はノンフィクションライター・泉秀一さんが国内外で出会った人々とのワンシーンを切り取り、そこで得た気づきを深掘りしていくシリーズです。小さな1コマから見えてくるのは、地域や国の課題であり、豊かさの定義であ