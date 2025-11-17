日本テレビ（左写真）と朝日放送テレビ（右写真）は松本人志氏（中央写真）が出演する配信サービス「ダウンタウンプラス」に過去コンテンツを提供する（写真：アフロ）【図表あり】コンプラより“飯のタネ”？テレビ各局が好決算でも「ダウンタウンプラス」にすがらざるをえない衝撃のデータ民放キー局の2025年度第2四半期（中間）決算が出そろった。放送業界は斜陽産業のはずだが、意外にも「中間決算、史上最高の売上高」に沸