性犯罪が報じられるたび、非難の矛先は加害当事者だけでなく家族にまで及ぶ。SNSには連帯責任を問う声があふれ、住所特定や誹謗中傷に晒される人も少なくない。正義の名を借りた批判が、罪なき家族をどこまでも追い詰めていく。※本稿は、斉藤章佳『夫が痴漢で逮捕されました 性犯罪と「加害者家族」』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。罪のない加害者の家族もバッシングされる現状加害者家族は、メディアでもた