現地時間11月16日、北中米ワールドカップの欧州予選を戦うノルウェーがアウェーでイタリアと対戦。引き分け以上、負けても８点差以内なら本大会出場が決まるノルウェーは、雨が降りしきる中でハーランド、セルロートらを先発させた。立ち上がりからなかなかペースを掴めないノルウェーは、11分に失点。レテギのお膳立てからエスポージトに決められて先制を許した。その後も攻守の歯車がいまひとつ噛み合わず、持ち前の攻撃力を