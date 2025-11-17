2025年11月16日、札幌・南警察署は、暴行の疑いで札幌市南区の無職の男（60）を現行犯逮捕しました。男は16日午後4時半ごろ、札幌市営地下鉄・真駒内駅の構内で駅員の男性（52）に暴行を加えた疑いが持たれています。別の駅員から「駅員が首を絞められている」と110番通報がありました。警察によりますと、男は真駒内駅の窓口にいた駅員の男性の首を押したということです。男は、酒を飲んでいました。男は容疑を認めていて、警察は