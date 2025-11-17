俳優の中村蒼（34）、女優の内田理央（34）、久間田琳加（24）らが所属する芸能事務所「レプロエンタテインメント」が17日、「レプロエンタテインメント第3回主役オーディション」を開催することを発表した。2022年に創立30周年を記念して行われた役者特化型オーディションの第3弾。「やってきたことが、ぜんぶ、君の武器になる」をキーメッセージに、選考過程を通して本気で「主役」を目指せる人材を発掘していく。第1回