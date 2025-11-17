1989年6月24日に永眠された美空ひばりさん。最後の3年間、濃密な時間をご一緒させていただきました。温泉旅行にお供したり、お芝居を観（み）に連れていってもらったり…。こんなこともありました。息子の加藤和也さんから「今日、おふくろがディズニーランドに行きたいって言うからさ。一緒に行こうよ」と、突然のお誘いです。私が「仕事で渋谷のスタジオに午後3時に入らなきゃならないから」とお伝えしても「それまでに送る