コメの価格高騰が続く中、１回の田植えで２度収穫できる「再生二期作」が徐々に広がってきた。地球温暖化を逆手に取り、稲の生育可能な期間が長くなったことを生かした農法で、今年は少なくとも約２０県の農家らが導入し、栽培面積も昨年と比べ２倍以上になる見通しだ。一期作の場合の収量から倍増できたとの研究結果もあり、食料安全保障の観点からも注目が集まっている。（今泉遼）今月５日、福岡県大川市の９アールの田んぼ