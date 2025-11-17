【U18日清食品トップリーグ2025女子】京都精華学園高等学校 79ー66 桜花学園高等学校（11月15日／国立代々木競技場第二体育館）【映像】止まらない女子高生の超高速レイアップ京都精華学園高等学校（京都府）の2年生PG・吉田ひかりが、超加速のドライブでディフェンスを引き裂いた。圧巻のレイアップシュートが話題になっている。11月15日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの高校世代最高峰リーグ）が行われ