＜大相撲十一月場所＞◇中日◇16日◇福岡・福岡国際センター【映像】72キロの“モデル体型”力士が驚きの動き体重72キロのモデル体型力士で取組中に驚きの動き。その姿に「すごいことした」などの声が上がり、館内はどよめく一幕があった。注目を集めたのは幕下五十枚目・山藤（出羽海）。身長181.6センチ、体重72.7キロの22歳力士で、令和四年三月場所に初土俵を踏んで以降、かなり細身の体型ながら勝ち星を積み上げ、幕下ま