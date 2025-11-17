ご飯前、おばあちゃんに順番に名前を呼ばれる猫さんたち。猫とは思えないほどお行儀の良い姿は TikTokに投稿されると640万回以上も再生され、「凄すぎ！」「ジブリの世界みたい」「すっごく癒されました」といった声が殺到！あまりにも可愛すぎる光景に夢中になる人が続出しています。 【動画：整列する3匹の猫→おばあちゃんが"名前を呼ぶ"と…】 ご飯前に整列する猫さんたち TikTokアカウント「成長中（@aaayacaaa59）」では