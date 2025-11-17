高校1年生にとって、大学受験はまだずいぶん先の話に思える。しかし長男(現在高校1年生)の通う中高一貫校では、高校生になると模試や進路希望調査が実施され、少しずつ将来を考える空気が漂い始める。そうしたなかで、「やりたいことも行きたい大学も特にない」という生徒もいる。長男もその一人だった。 【調査結果】親が選ぶ「家庭教師をお願いしたい芸能人」 高1の春、学校で実施される全国模試を受けることになった長男