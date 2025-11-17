「ShaderGlass」はWindows PC上でGPUシェーダーを実行するためのオーバーレイで、デスクトップやウィンドウをブラウン管の画面で映したような見た目にすることができます。昔のゲームをPCで遊んでいて「見た目がくっきりしすぎていて雰囲気が出ない」という時にお役立ちです。GitHub - mausimus/ShaderGlass: Overlay for running GPU shaders on top of Windows desktophttps://github.com/mausimus/ShaderGlass?tab=readme-ov-fi