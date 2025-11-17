【経済ニュースの核心】関税15%の実施見通せず…国内自動車メーカーの減益拡大続く経営再建中の日産自動車は6日、グローバル本社ビル（横浜市）を970億円で台湾系の大手自動車部品メーカー、敏実集団（ミンスグループ）が出資するSPC（特別目的会社）に売却すると発表した。「20年間のセール・アンド・リースバック契約で、引き続き本社として活用し、業務に支障を来すことはない」（日産）としている。得られる資金は「デジタル