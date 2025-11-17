ネスレ日本は12日、「ネスレ ミロ」2品の内容量を2026年2月2日納品分から変更すると発表した。原料価格の高騰を受けた措置。「ネスレ ミロ オリジナル」は200gから160gに、「ネスレ ミロ オトナの甘さ」は160gから135gに減量される。希望小売価格は変更なく、どちらも税込547円。1gあたりの価格改定率は、「ネスレ ミロ オリジナル」が25％、ネスレ ミロ オトナの甘さ」が約19％となる。