歌手の小林幸子が１６日に自身のインスタグラムを更新。結婚記念日を祝う夫婦ショットを公開した。小林は「昨日は結婚記念日昔から通ってる、近くのお鮨屋さんでお祝いお店の大将と女将から、サプライズのワインを頂きましたとっても、美味しかったぁ」と記し、ケーキを囲むショットをアップ。「あっという間に１５年。。と思ったら、１４周年だったのよ（笑）１５年目突入ということで来年も１５周年お祝いしてもら