明治は10月21日、小粒チョコの定番ブランド「チョコベビー」が発売60周年を迎えることを記念してバケツタイプの「60周年記念品夢の大容量！メガチョコベビーバケツ」（以下、メガチョコベビーバケツ）を数量限定発売して、ひと口で大量に食べたいニーズにも対応する。10月22日、取材に応じた吉田彰グローバルカカオ事業本部カカオマーケティング部部長は「『チョコベビー』は軽に持ち運べる小粒チョコとして幅広い世代に愛さ