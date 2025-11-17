フランス・パリのシャンゼリゼ通りで、恒例のクリスマスイルミネーションが始まりました。16日、パリのシャンゼリゼ通りでは、フランスの女優で映画「007」シリーズでボンドガールを演じたレア・セドゥさんらが点灯式に参加し、恒例のクリスマスイルミネーションが点灯しました。今年は初めて「音と光のショー」でイルミネーションが演出されています。シャンゼリゼ通りのおよそ400本の街路樹が金色のイルミネーションで輝き、音と