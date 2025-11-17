元HKT48でタレントの田中美久（24）が16日までに、インスタグラムを更新。自身の第1弾シングル「mote moteハート」の新曲に乗せたダンス動画を投稿した。「あざとく君を落とせるんですっ」とつづり、胸元を大胆に露出した丈の短いベージュ色のキャミソール姿で登場。ヘソちらりのデニムコーデで踊り、「モテて、モテて、モテて、仕方ないの」「かわいい美人は最強じゃん」「あざとく君を落とせるんです（ばきゅーん）」などの歌が