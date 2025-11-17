【クアラルンプール＝松尾幸之介】AKB48の海外姉妹グループ、KLP48が15日、DDTプロレスらと協力した音楽＆プロレス融合イベント「GOOD LIFE presents LOVE＆PEACE」を行った。試合と音楽ライブを交互に行う斬新な演出で盛り上げ、終盤ではKLP48がNGT48と共にAKB48の「会いたかった」、最後に元モーニング娘。矢口真里（42）が登場して代表曲「LOVEマシーン」を出演者全員で披露する異例のセットリストで会場を沸かせた。◇