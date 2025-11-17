※本稿は『呪術廻戦≡（モジュロ）』のネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。 現在、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で短期集中連載されている『呪術廻戦』の公式スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』。同作は「死滅回游」から68年後の世界が舞台となっているのだが、話が進むにつれて本編とつながる要素が次々登場し、ファンたちを大興奮させている。 同作の主人公は乙骨憂太と禪院真希の孫にあたる兄妹、乙骨真