2025年11月16日午後4時半ごろ、北海道函館市石川町の商業施設で、10代後半の女性が男に衣服に体液のようなものをかけられる不同意わいせつ事件が発生しました。男は逃走中です。16日午後5時ごろ、店の関係者から「衣服を汚されたという女性がいる」と110番通報がありました。警察によりますと、女性は商業施設内で買い物中に衣服を触ったところ、濡れているのに気づいて確認すると、体液のようなものが付着していたということです