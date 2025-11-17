「第４回全日本大学準硬式野球東西対抗日本一決定戦甲子園大会」（報知新聞社後援）が２１日、甲子園で開催される。東日本選抜に北海道地区から小川天士（てんと）投手（道教大釧路３年）、東方李宮（りく）捕手（北星学園大３年）、川本優内野手（北星学園大３年）の３選手と、橋本航汰審判員（札幌大１年）が選出された。それぞれの思いを胸にあこがれの舞台に立つ。小川は岩手・久慈高で、３年春には東北大会にも進出した右