◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝英明２―１北照（１６日・神宮）１３年ぶり５度目出場の北照は英明（四国）に１―２で惜敗した。初戦敗退も、来秋のドラフト候補で最速１４９キロを誇る中谷嘉希（２年）が先発し、４回４安打２奪三振１失点の力投。変化球を武器に秋の全道大会で４試合完投のエース・島田爽介（２年）とタイプが違う右腕の好投は、当確となっている来年のセンバツへ向け大きな収穫となった。待