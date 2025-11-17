静岡県東部地区の公立校野球部によるリーグ戦「ＬｅａｇｕｅＢ―ＥＡＳＴ（リーグビースト）」が、９月上旬から１１月１５日にかけて行われ、１１校９チームが参加した。４度目の開催となった今年も、全選手が出場機会を得られるようリエントリー制度を導入して各校８試合を戦った。併せて野球振興や地域振興にも取り組んだ。１５日のリーグ最終日には、午前に伊豆総合―田方農戦が行われ、午後からは、茅葺き屋根（かやぶき