きょう１７日（月）は、北日本で雨や雪、風の強まる所がありそうです。オホーツク海を低気圧が発達しながら進み、そこからのびる寒冷前線が、日本列島を通過する見通しです。北日本や北陸では前線が通過するタイミングで雨が降るでしょう。特に低気圧に近い北海道では暴風を伴って大雨となる所もありそうです。東日本から西日本の太平洋側にかけては、おおむね晴れるでしょう。日差しに加えて、はじめは南寄りの風が吹くため、日中