紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが、実話を元に描いたミステリー作品です。女子大生のレイは、一人暮らしの部屋に何者かが侵入している気配を感じます。「記憶違いかな」と思われるささいな異変でしたが、レイには侵入者に心当たりがありました。仲間の協力を得て、たどり着いた先には、驚愕の真実が。『盗まれたカギ』第5話をごらんください。 留守中に自宅に侵入しているのは、現在社会人の元カレなのではと推測するレイ