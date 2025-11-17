ボール位置は、スイングの質とショット結果を大きく左右する重要な要素です。わずかなズレでもクラブの入射角や軌道が変化し、飛距離や方向性に影響を与えます。 本記事では、ボール位置の基本的な考え方から、クラブごとの違い、そして状況に応じた最適な調整方法までを詳しく解説します。正しい位置を理解し習慣化することで、ショットの安定性が高まり、より戦略的で楽しいゴルフを実現できるでしょう。 ボӦ