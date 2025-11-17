北朝鮮・両江道の三池淵（サムジヨン）市で、住民が人里離れた山間部へ強制的に追放される事例が急増している。三池淵を、忠誠心の高い住民だけが住める「特別管理地域」として運営しようとする意図が背景にあるとみられる。三池淵市は、金日成が抗日パルチザン闘争を開始した「革命の聖地」であり、大型偶像物や念碑、革命史跡が集中的に建設されたプロパガンダの舞台でもある。デイリーNKの複数の消息筋によると、今年下半期に入