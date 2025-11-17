スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第１戦は１６日、ユタ州ソルトレークシティーで最終日が行われ、女子団体追い抜きの日本（高木美帆＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、野明花菜＝立大＝、佐藤綾乃＝ＡＮＡ＝）は２分５２秒１３で優勝した。この種目のＷ杯優勝は２シーズンぶり。