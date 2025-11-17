週末は全国的に穏やかな秋晴れとなりました。秋の空から一転して、きょう17日（月）は冬の天気分布となりそうです。前線を伴う低気圧が急速に発達しながらオホーツク海に進む予想で、北日本を中心に風が強く、荒れた天気となるでしょう。また、低気圧と前線が通過したあとは西高東低・冬型の気圧配置になります。日本海側では雪や雨が降り、山沿いでは雪の量が多くなる予想です。大雪にも注意が必要です。■きょう17日（月）の全国