◇りそなＢ２リーグ第８節愛媛６７―６３ベルテックス静岡（１６日・静岡市中央体育館）ベルテックス静岡が愛媛とのホーム第２戦を６３―６７で落とし、連敗を喫した。第３クオーター（Ｑ）を終えて、１３点をリードしながら逆転負け。昨季は６戦全勝していた相手に対し、今季は４戦全敗となり、３勝１２敗の西地区最下位で借金は今季ワーストの９に膨れ上がった。つかみかけた勝利が手元からこぼれ落ちた。１３点差を一度は