北海道コンサドーレ旭川Ｕ―１５ＭＦ成田葵菜（１５）が、目標の「なでしこジャパン入り」へ歩を進めていく。北海道から唯一、１７日に大阪・堺で始まるＵ―１５日本女子選抜トレーニングキャンプに参加する。中１から３年連続で臨む機会に「色んなことにチャレンジして、なるべく多くボールに関わっていきたい」と意気込んでいる。普段は男子と一緒に練習。身長１５４センチと女子の中でも決して大きくはないため、「フィジカ