◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１は１６日、京都競馬場で行われ、１番人気のレガレイラが差し切ってＧ１・３勝目を挙げた。昨年は５着に敗れていた舞台で雪辱し、勝ち時計２分１１秒０はレースレコードとなった。戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝はインタビューで「ベリベリホース」と自身の“名言”を絶叫。この後は連覇のかかる有