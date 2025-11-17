今夜ピーク【しし座流星群】を見よう！ 『しし座流星群』は、毎年１１月に出現する流星群です。極大は、来週１８日（火）の午前３時ごろと予測されていて、「１８日（火）未明～明け方」が観察には一番良いでしょう。 きょうから冬型の気圧配置になるため、風が強く吹くでしょう。《今夜の全国天気予報（１時間ごと）》《全国各都市の週間予報（３連休まで）》を、画像で掲載しています。【火球】明るい流星が毎年出