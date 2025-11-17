〈「少なく見積もっても1500万円くらいはかかっていると思います」 教師を辞めて国内外の競馬場へ遠征…武豊を追いかけ続ける女性（56）の“素性”に迫る〉から続く一流商社マンの父と翻訳家の母のもとに生まれ、名門・桜蔭学園を卒業。絵に描いたようなお嬢様として育った女性かぐらさんが、現在人生を捧げているのは、まさかの競馬。武豊騎手の大ファンとして、世界各国を駆け巡る彼女はいかにして形作られたのか。意外な足跡