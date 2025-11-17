冬木こずえを演じる篠原涼子（C）日本テレビ 篠原涼子が、日本テレビ系１月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に出演。主人公・冬木こずえを演じる。初の刑務官役で前代未聞の脱獄劇に挑む。日本テレビは、2026年1月期日曜ドラマ枠で、篠原涼子主演の完全オリジナルストーリー『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』を放送する。篠原が日本テレビ系の連続ドラマで