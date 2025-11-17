今週の主な予定英CPIにFOMC議事録日本GDPは6期ぶりマイナス成長へ米9月雇用統計 ※米国の9月雇用統計、8月貿易収支、8月建設支出、8月製造業受注を追加しました ・日本GDP6四半期ぶりマイナス成長見通し、輸出減・消費鈍化で日銀利上げ遠のく ・英消費者物価指数GDP減速に失業率悪化、CPI伸び鈍化なら12月利下げ観測一段と ・FOMC議事録パウエル議長は市場の12月利下げ観測を牽制、1人は据え置き支持した ・