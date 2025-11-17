超党派の国会議員による「日韓議員連盟」が、韓国の「韓日議員連盟」との合同総会を開きました。韓国のソウルを訪れた日韓議員連盟のメンバーは、韓国側の議員連盟と合同総会を開き、幹事長を務める長島前首相補佐官が会長の菅元首相の挨拶を代読しました。日韓議員連盟・長島幹事長:両国の国会議員や政府を含め交流が活発に進んでいます。2025年は両国の国交正常化から60年の節目で、両議連は、関係をいっそう深める重要性などを