timeleszがアルバム『FAM』 および 『HANABI 〜 in the late summer night』の2作品を11月30日よりサブスクリプション&ダウンロード配信することが決定した。▲『FAM』配信決定2作品のうち『FAM』は、6月11日にCDリリースされたたtimelesz新体制初のアルバム。“家族”をコンセプトに共感性の高いJ-POPを収録し、発売週で60万枚を超える自己最高売り上げでオリコン週間ランキング1位を獲得した。収録タイトルには新メンバー募