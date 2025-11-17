新幹線は、どこまでも繋がっている。東海道新幹線は新大阪駅からそのまま山陽新幹線に直通するし、山陽新幹線もまた博多駅から九州新幹線へと続いてゆく。【画像】博多から“新幹線で約8分”…ナゾのJR在来線の駅「博多南」を写真で一気に見る細かいことをいえば直通列車が東京から鹿児島まで駆け抜けているわけではないのだが、それでも線路は途切れていない。なんて、どうでもいいことを博多駅で考えた。博多駅からは東京