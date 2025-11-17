性格が優しい男性ほど、あなたを傷つけないよう直接的に不満を言えず、静かに距離を取る傾向が。もし「彼がなんだか最近よそよそしい…」と感じるなら、無意識のうちに彼を失望させている可能性があるのです。そこで今回は、彼の優しさに甘えてしまいがちな女性がついやってしまう“冷め行動”を紹介します。気づかないうちに「察して」という態度を取っている「言わなくてもわかってほしい」は、優しい性格の男性を最も疲れさせる