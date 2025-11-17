内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマ『略奪奪婚』が、テレビ東京ほかにて2026年1月10日より毎週火曜24時30分に放送されることが決まった。【写真】『略奪奪婚』内田理央×伊藤健太郎×中村ゆりか演じるキャラ達、原作での姿は？本作は、2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁VS今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名漫画を実写ドラマ化