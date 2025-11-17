中村倫也が主演する2026年1月放送スタートのK‐POP版“スポ根”ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）に、池田エライザの出演が決定した。落ちこぼれボーイズグループ【NAZE】を不器用ながら熱く支えるマネージャー役を演じる。【写真】池田エライザ、大胆スリットから美脚チラリドールのような美しさ放つ＜第38回東京国際映画祭＞本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界