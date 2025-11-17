監督マネジャーのパク・トギョルさん野球日本代表「侍ジャパン」は15、16日と、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の2試合を戦った。15日の第1戦は微妙な判定が続き、グラウンドがピリつく場面も。そんな中注目を集めたのは、韓国代表のリュ・ジヒョン監督とともに飛び出してくる若い男性の存在だ。イケメンとしてSNSで話題になったこの人物の正体とは。「え、そうなんですか？恥ずかしい…」16日