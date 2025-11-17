横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第44回「空飛ぶ源内」が16日に放送され、蔦重（横浜）が意外な人物から共闘を持ちかけられると、ネット上には「鳥肌ヤバイ!!」「胸熱展開」「大江戸アベンジャーズ爆誕！」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】蔦重（横浜流星）に“共闘”を持ちかけた意外な人物蔦重の前に“耕書堂で